Betrunkener Vater fuchtelt mit Waffe rum: Polizei rückt an

Ein betrunkener Familienvater hat in seiner Wohnung in Oberkochen (Ostalbkreis) mit einer Schusswaffe herumgefuchtelt und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Als der 48-Jährige am Freitagabend mit der Waffe hantierte, flüchtete sein 18 Jahre alter Sohn aus der Wohnung und rief Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Seine Lebensgefährtin rannte ins Bad und schloss sich ein. Die Polizei rückte an und sperrte alles ab. Gegen Mitternacht drangen Spezialkräfte in die Wohnung ein. Da war der betrunkene Mann schon eingeschlafen. Die Polizisten fanden eine Schreckschusswaffe.