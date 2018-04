Ein betrunkener Mann ist in Karlsruhe aus einem fahrenden Auto gestiegen und hat sich schwer verletzt. Das Auto sei am Freitagmorgen mit etwa Tempo 60 gefahren, als der 44-Jährige plötzlich rausgesprungen sei, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Warum der Mann aus dem Auto stieg, war zunächst unklar. Er war zuvor betrunken zur Arbeit gekommen. Seine Vorgesetzten baten daraufhin zwei Kollegen, den Mann nach Hause zu bringen.

Polizeimeldung