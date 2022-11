Betrunkener spielt Schaffner

Ein falscher Schaffner hat in einem Regionalzug Richtung Tübingen wegen einer angeblichen Schwarzfahrerin die Polizei angerufen. Der 37-Jährige habe sich am Montag als Mitarbeiter der Deutschen Bahn ausgegeben und Fahrkarten der Zugreisenden kontrolliert, teilte die Bundespolizei mit. Weil sich eine 26-Jährige Reisende weigerte, dem augenscheinlich Alkoholisierten ihr Ticket zu zeigen, wollte er die nach seinem Dafürhalten ohne gültigen Fahrschein reisende Frau anzeigen. Streifenbeamte stellten den Mann am Tübinger Hauptbahnhof. Sein Motiv war zunächst unklar. Gegen ihn wird unter anderem wegen Verdachts der falschen Verdächtigung und Missbrauchs von Notrufen ermittelt.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:221129-99-706041/2