Steine und Gegenstände hat ein Betrunkener in Pforzheim nach vorbeifahrenden Fahrzeugen geworfen - darunter einen Schirmständer in Richtung eines Busses. Ein Auto wurde durch Steine beschädigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als ein Zeuge am Vorabend zufällig eine Streife in der Nähe alarmierte, sei der Mann vor den Beamten geflüchtet. Nach kurzer Verfolgung konnten sie den 26-Jährigen laut Mitteilung festnehmen. Im Gerangel sei ein Beamter so schwer an der Hand verletzt worden, dass er den Dienst abgebrochen habe. Der Randalierer hatte den Angaben zufolge mehr als zwei Promille Alkohol intus und kam über Nacht in eine Zelle.

