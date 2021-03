Betrunkener schlägt Sanitäter und Arzt während Behandlung

Ein betrunkener 61 Jahre alter Mann hat in Reutlingen während seiner Behandlung im Krankenhaus einen Rettungssanitäter und Arzt angegriffen. Er sei vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort soll er dem 36-jährigen Sanitäter ohne Grund einen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Außerdem sei er auf einen 41-jährigen Mediziner losgegangen. Dieser habe eine schwere Handverletzung erlitten.

Beide Verletzte mussten ärztlich behandelt werden. Der mutmaßlich aggressive Patient sei von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

