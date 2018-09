Ein betrunkener Sattelzugfahrer ist nach mehreren Verstößen in Gottmadingen (Kreis Konstanz) vor der Polizei geflohen. Der 30-Jährige war mit etwa zwei Promille mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße 34 unterwegs und fuhr mehrmals dicht auf ein vorausfahrendes Auto auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des Autos wollte den 30-Jährigen am Samstagabend zur Rede stellen und stieg aus seinem Wagen aus. Der Sattelzugfahrer ließ sich davon nicht beeindrucken und fuhr weiter - der Autofahrer musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Auch die alarmierten Beamten ignorierte der 30-Jährige - er fuhr ihnen davon und streifte mit seinem Sattelzug eine Beamtin am Arm. Einige Meter später hielt der Mann schließlich an. Die Polizisten überwältigten den 30-Jährigen und nahmen ihn fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

