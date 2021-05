Betrunkener rast über A5 und gefährdet etliche Menschen

Leere Pizzakartons, Getränkedosen, Zigarettenstummel und allerlei anderer Müll liegen verstreut auf dem Boden. Der große Mülleimer quillt bereits über mit Abfall. Bilder wie dieses bieten sich am Aussichtspunkt oberhalb von Dieglishofen immer wieder – was bei Spaziergängern teilweise für Verärgerung sorgt. Der Aussichtspunkt am Hopfenpfad ist ein beliebter Treffpunkt und erlebt in Coronazeiten, wenn viele andere Aktivitäten wegfallen, regen Andrang.