Betrunkener Mann schlägt auf Polizisten ein: Strafanzeige

Ein betrunkener Mann hat am frühen Samstagmorgen in Heidenheim Polizisten angegriffen. Dem 53-Jährigen sei zuvor in einer Gaststätte in der Nähe des Bahnhofs ein Platzverweis erteilt worden, teilte die Polizei mit. Statt der Anordnung nachzukommen, habe der Mann Polizeibeamte bedroht und unvermittelt auf sie eingeschlagen. Allerdings sei keiner von ihnen verletzt worden, hieß es auf Anfrage. Die Polizisten hätten den Angreifer überwältigt und in eine Klinik eskortiert. Dort habe er erneut randaliert, ehe er in eine Fachabteilung gebracht wurde. Die Polizei werde Strafanzeige gegen den Mann stellen.

Polizeimitteilung