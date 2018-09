Betrunkener LKW-Fahrer bedrängt Autofahrer und verletzt Polizistin

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Polizeibeamte und Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallflucht: Das alles wird einem 30-Jährigen Sattelzugfahrer vorgeworfen. Der Mann fuhr am Samstagabend mit einem Sattelzug auf der B34, aus Richtung Bietingen kommend, bereits vor dem Ortseingang von Gottmadingen auf einen vorausfahrenden Wagen dicht auf.

30-Jähriger möchte nicht anhalten

In der Hauptstraße wiederholte er dieses Verhalten mehrfach und berührte dabei auch das Heck des Autos. Darauf versuchte der Autofahrer den hinter ihm haltenden 30-Jährigen auf sein Verhalten anzusprechen und ihn zum Aussteigen zu bewegen. Dies ignorierte der Sattelzug-Fahrer und setzte sein Fahrzeug wieder in Bewegung. Der Autofahrer musste nach eigenen Angaben zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden.

Eine zwischenzeitlich alarmierte Streife hielt den geflüchteten Sattelzug-Fahrer wenig später an. Die Aufforderung, den Motor abzustellen und auszusteigen, ignorierte der Fahrer aber erneut, fuhr wieder an und streifte dabei eine Polizeibeamtin am Arm. Rund 200 Meter entfernt hielt der 30-Jährige sein Fahrzeug schließlich doch an und konnte in seiner Fahrerkabine durch die Einsatzkräfte überwältigt und festgenommen werden.

Alkohol im Blut und Messer in der Tasche

Der Sattelzug-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Bei einem Atemtest stellten die Polizisten rund zwei Promille fest. Außerdem fanden die Beamten in seiner Gesäßtasche, in die er zuvor greifen wollte, ein größeres Messer. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ das zuständige Amtsgericht am Sonntag wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl gegen den 30-Jährigen, der zwischenzeitlich in eine Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.