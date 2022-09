Betrunkener irrt sich im Haus

Ein betrunkener 31 Jahre alter Mann hat sich am Samstagabend auf dem Nachhauseweg im Gebäude geirrt und ist von aufgeschreckten Hausbewohnern für einen Einbrecher gehalten worden. Die in Stühlingen (Kreis Waldshut) wohnende Familie rief die Polizei. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Absicht, etwas zu stehlen. Strafrechtlich ganz irrelevant blieb sein Verhalten jedoch nicht. Die Polizei nahm nach Mitteilung vom Montag Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs auf.

Der 31 Jahre alte Mann war durch eine geschlossene, aber nicht verschlossene Türe in das Haus gelangt und wurde im Flur von den Hausbewohnern entdeckt. Wie sich herausstellte, wohnte der Ertappte in der Nähe. Er wurde in die Obhut eines Bekannten übergeben.

