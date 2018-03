Rot, Gelb, Grün - das war einem Autofahrer in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) so ziemlich egal. Der 24-Jährige sei vor einer Ampel betrunken am Steuer seines Wagens eingeschlafen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Zeuge habe Alarm geschlagen, als er den anscheinend leblosen Körper bemerkte. Polizisten weckten den Mann durch starkes Rütteln an seinem Auto. Vor einer Blutentnahme zur Kontrolle des Alkoholgehalts habe der Mann zu fliehen versucht. Als ihm Handschellen angelegt wurden, habe er Beamte beleidigt. Ergebnis: Führerschein beschlagnahmt, Auto abgeschleppt, nun droht ein Verfahren. Ereignet hat sich das laut Polizei am vergangenen Samstagmorgen.

Polizeimitteilung