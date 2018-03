Betrunkener Fahrer rammt vier Autos und flieht zu Fuß

Ein betrunkener Autofahrer hat in Kaiserslautern mehrere parkende Autos gerammt und ist dann zu Fuß geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 35-jährige Mannheimer am frühen Samstagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Weil er zu schnell und alkoholisiert unterwegs war, stieß er gegen insgesamt vier parkende Autos. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro. Als sein Auto nicht mehr fahrtüchtig war, floh er zu Fuß vom Unfallort. Eine Polizeistreife konnte ihn wenig später festnehmen.

Pressemitteilung der Polizei