Betrunkener fährt in Polizeiauto

Ein betrunkener Autofahrer ist in Deißlingen (Landkreis Rottweil) mit einem Polizeiauto zusammengeprallt. Der 19-Jährige geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort kam ihm ein Streifenwagen entgegen. Beim Zusammenprall in der Nacht zum Sonntag wurde der Beamte auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. Der Unfallverursacher und der Polizist am Steuer blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 28.000 Euro. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Mitteilung der Polizei