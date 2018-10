Ein betrunkener Autofahrer hat gleich drei Autos bei seiner Fahrt durch Renningen (Kreis Böblingen) schwer beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand dabei ein Schaden von fast 30 000 Euro. Demnach war der 29 Jahre alte Mann mit seinem Wagen zunächst gegen einen Sportwagen geprallt, der am rechten Straßenrand auf einem Parkplatz abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Flitzer auf einen daneben stehenden Wagen geschoben, der wiederum prallte gegen ein drittes Auto.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallfahrer seine Tour fort und stellte seinen Wagen in einer Tiefgarage ab. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten trafen den Fahrer am Sonntagmorgen in seiner Wohnung an. Nach einem positiven Atemalkoholtest musste er sich auch noch einem Bluttest unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

