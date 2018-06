Ein Betrunkener hat einen 17 Jahre alten Jugendlichen ohne erkennbaren Grund mit einem Messer bedroht. Der junge Mann war am frühen Freitagmorgen in der Nähe seines Wohnortes in Eppelheim im Rhein-Neckar-Kreis, als der 28 Jahre alte Angreifer plötzlich schreiend auf ihn zulief. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Unbekannte ein Messer in der Hand und drohte, den Jugendlichen abzustechen. Der konnte den aggressiven Mann zunächst durch Zureden von einem Angriff abhalten.

Nachdem der Angreifer sich zunächst entfernt hatte, kam er wieder zurück. Der Jugendliche alarmierte die Polizei, die Beamten nahmen den aggressiven Mann fest. Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab einen Blutalkoholwert von 1,6 Promille. Der Mann musste die Nacht in der Zelle verbringen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.

Mitteilung