Betrunkener Autofahrer schläft an Ampel ein

Bei laufendem Motor und mit mehr als 1,0 Promille Alkohol intus ist ein Autofahrer an einer roten Ampel eingeschlafen. Eine Polizeistreife entdeckte den Mann nach Angaben vom Montag mitten in der Nacht an einer Kreuzung in Pforzheim und weckte ihn. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nach dem Vorfall vom frühen Sonntagmorgen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-740750/3

