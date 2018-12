Ein betrunkener Autofahrer ist an einer Ampel in Heilbronn mit großer Wucht auf einen Streifenwagen aufgefahren. Bei dem Unfall seien zwei Beamte leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 19-Jährige habe wohl übersehen, dass die Polizisten an einer roten Ampel hätten anhalten müssen und sei in das Heck des Wagens gefahren. Dabei sei ein Schaden von etwa 50 000 Euro entstanden. Der 19-Jährirge wurde den Angaben zufolge nicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab aber einen Wert von 1,6 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.