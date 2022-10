Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein 62-Jähriger ist in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Auto betrunken gegen einen geparkten Wagen gefahren und anschließend geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete den Unfall am Donnerstagabend und gab das Autokennzeichen an die Polizei weiter, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten fuhren zur Wohnung des mutmaßlichen Unfallverursachers, wo sie die Schäden am Auto des Mannes in Augenschein nahmen und einen Atemalkoholtest bei dem 62-Jährigen machten. Dieser ergab laut Polizei 2,1 Promille. Dem Mann wurde noch vor Ort eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

PM

© dpa-infocom, dpa:221021-99-209832/2