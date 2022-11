Betrunkener Autofahrer baut Unfall: Zwei Verletzte

Bei einem Unfall im Landkreis Ludwigsburg mit drei Autos hat sich ein betrunkener Fahrer nach einem Überholmanöver mit seinem Wagen überschlagen. Der 40 Jahre alte Mann war am Donnerstag auf der Landstraße 1125 bei Vaihingen an der Enz unterwegs, als er einen Lkw überholte, wie die Polizei mitteilte. Ein entgegenkommender 51-jähriger Pkw-Fahrer konnte noch ausweichen, eine nachfolgende 50-jährige Autofahrerin jedoch nicht. Durch den Zusammenstoß wurde der Überholer auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach in einer Böschung zum Liegen. Die Frau und der Unfallverursacher kamen ins Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt wurden, ist nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Straße war für etwa zwei Stunden vollgesperrt.

