Freiburg (dpa/lsw) - Ein betrunkener Mann hat am frühen Samstagmorgen in der Freiburger Innenstadt die Scheibe eines Möbelgeschäftes eingeschlagen und es sich in einem der ausgestellten Betten gemütlich gemacht. Passanten alarmierten die Polizei, die zunächst von einem Einbruch ausging. Bei der Durchsuchung des Geschäfts fanden die Beamten nach Polizeiangaben den Mann - allerdings schlafend. Immerhin habe er sich zuvor noch Hose und Schuhe ausgezogen. Ob ihm der Heimweg vielleicht einfach zu weit war, blieb unklar.

Polizeimeldung