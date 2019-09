Betrunkenem Autofahrer wird Nummernschild zum Verhängnis

Mit mehr als 2,1 Promille im Blut soll ein 38-Jähriger im Kreis Ravensburg mit seinem Auto eine Schneise der Verwüstung gezogen haben - und dabei sein Nummernschild verloren haben. So fanden Polizisten direkt im Anschluss an die Fahrt in der Nacht zum Montag die Adresse des Mannes heraus, wie die Polizei mitteilte. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, außerdem wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht in mehreren Fällen ermittelt. Er habe zwischen Aitrach und Bad Wurzach an mehreren Stellen eine Verkehrsinsel, mehrere Verkehrsschilder, eine Baustellenabsperrung und einen Wegweiser beschädigt. Um die Schäden habe er sich nicht gekümmert.

Pressemitteilung der Polizei