Betrunkene wollen in Heiligenberg Gebetsbank klauen

Betrunkene sind beim Versuch gescheitert, eine Gebetsbank aus einer Kapelle im Ortsteil Betenbrunn in der Gemeinde Heiligenberg (Bodenseekreis) zu klauen. Ein Anwohner beobachtete drei offensichtlich betrunkene Personen, als sie die Gebetsbank in ein Fahrzeug laden wollten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Zeuge sprach das Trio an, woraufhin sie sich in ihrem Wagen davonmachten. Über die Halteradresse konnte die Beamten kurze Zeit später den 39-jährigen Fahrer daheim auffinden - ihnen schlug eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Sie nahmen den Mann zum Bluttest mit ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls und wegen Trunkenheit im Verkehr. Auch der 33-jährige Mann und die 37 Jahre alte Frau, die ihn begleitet hatten, erwartet eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls.

© dpa-infocom, dpa:210808-99-768225/2