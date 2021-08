Betrunkene wirft Schuhe gegen Wagen und verletzt Polizistin

Eine Betrunkene hat in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis eine Polizistin leicht verletzt. Die Frau habe zuvor in Bars und Gaststätten gepöbelt und ziellos um sich geschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 41-Jährige habe auch die Beamten beleidigt und ihre Schuhe gegen einen Streifenwagen geworfen.

Als die Polizisten die Frau am Samstagabend in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sie sich den Angaben zufolge heftig und trat die Beamten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Sie verbrachte die Nacht zum Sonntag in einer Ausnüchterungszelle. Gegen sie wird ermittelt. Eine Polizistin erlitt Prellungen und Schürfwunden.

© dpa-infocom, dpa:210801-99-647854/2

Mitteilung