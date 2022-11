Betrunkene wird handgreiflich: Polizistin verletzt

Eine Betrunkene hat in Filderstadt eine Polizistin bei einer Polizeikontrolle leicht verletzt. Die 25-Jährige war am Freitagabend aufgefallen, da sie eine 40-jährige Frau und deren 21-jährige Tochter beleidigt und körperlich angegangen hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Atemalkoholwert von über zwei Promille.



Als sie kontrolliert werden sollte, flüchtete die Betrunkene. Sie konnte jedoch nach wenigen Metern durch die ebenfalls 25-jährige Polizistin eingeholt und festgehalten werden. Hierbei trat und schlug sie die Polizistin. Die 25-Jährige wurde in Handschellen abtransportiert und versuchte während der Fahrt einen weiteren Beamten zu schlagen. Auch beim Aussteigen griff sie einen Polizisten an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie einem Familienangehörigen übergeben. Sie muss nun mit diversen Ermittlungsverfahren rechnen.

