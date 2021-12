Zwei Betrunkene haben in Reutlingen mit einer Eisenstange auf einen 41-Jährigen eingeschlagen. Laut Polizei geriet der 41-Jährige ,der selbst ebenfalls alkoholisiert war, mit den beiden Unbekannten am frühen Freitagmorgen in einen Streit. Daraufhin schlugen die beiden Täter mit der Stange auf ihn ein. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

