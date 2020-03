Sandhausen(Rhein-Neckar-Kreis)- Zwei betrunkene Männer haben in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) grundlos Passanten angerempelt und geschlagen. Ein Geschädigter wurde dabei in den Unterarm gebissen, als er einen der beiden Schläger festhalten wollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach seien die Männer am Samstagabend vor den Angriffen mit einem Auto angefahren. Derjenige der beiden, der als Fahrer identifiziert wurde, besitze keinen Führerschein. Ihm wurde dieser bereits zuvor wegen Trunkenheit am Steuer abgezogen. Beide Männer wurden festgenommen. Keiner der Passanten wurde schwer verletzt.

Mitteilung der Polizei