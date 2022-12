Betrunkene schläft auf Lenkrad ein: Zeugin alarmiert Polizei

Eine betrunkene Frau ist an einer Ampel in Mannheim auf dem Lenkrad ihres Autos eingeschlafen. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von rund 2 Promille. Eine Zeugin hatte die 21-Jährige in den frühen Morgenstunden des Sonntags mit dem Kopf auf dem Lenkrad liegend an der Ampel bemerkt und die Beamten verständigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Pressemitteilung

