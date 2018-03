Auf Krawall aus war ein betrunkener Mann am Dienstagabend in Weil-Friedlingen. Der 42-Jährige klingelte kurz vor 22 Uhr an der Wohnung einer Familie in der Hardstraße, worauf sich jemand über die Gegensprechanlage meldete.

Daraufhin legte der 42-Jährige mit Schimpftiraden los, bedrohte die Familie und machte Rabatz. Ein Familienmitglied alarmierte die Polizei, die sich sofort auf den Weg machte.

Als der Krawallbruder den Streifenwagen erblickte, kletterte er in einen Baum und versteckte sich. Da er aber weiterhin herumschrie, war es für die Beamten ein Leichtes, den Unruhestifter zu lokalisieren.

Er wurde aus dem Baum geholt und in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,7 Promille.