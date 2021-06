Betrüger soll deutschlandweit Payback-Punkte gestohlen haben

Die Polizei sucht nach einem Betrüger, der bundesweit sogenannte Payback-Punkte im Wert von fast 5200 Euro gestohlen haben soll. Auffällig ist dabei, dass diese normalerweise beim Einkauf erworbenen Punkte vor allem in Mannheimer Drogeriemärkten und Tankstellen für Prämien oder Gutscheine eingelöst wurden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage sagte. „Selbst Payback-Punkte, die von Kunden aus Norddeutschland stammen, wurden in der Stadt eingetauscht“, sagte die Beamtin. Das sei zwar grundsätzlich nicht abwegig, komme aber eher selten vor.

Bei Einkäufen an Tankstellen, Drogerie- und Supermärkten können Kunden solche Bonus-Punkte sammeln um diese später wiederum gegen Prämien oder Gutscheine einzutauschen. Solche Punkte werden mittlerweile mit Hilfe einer App auch auf Mobiltelefonen gespeichert.

Wie in Mannheim, so sei der Täter im Frühjahr auch in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen aktiv gewesen und habe mit den Payback-Punkten in nahezu allen Fällen Gutscheine des Onlinehändlers Amazon erworben. Noch sei unklar, wie es ihm gelang, die beim Unternehmen Payback gespeicherten Datensätze - Kundendaten mit Geburtsdatum, E-Mail-Account und Punktestand - in die Hände zu bekommen. „Womöglich gibt es Hintermänner, aber das ist im Moment noch unklar“, sagte die Polizeisprecherin der dpa.

© dpa-infocom, dpa:210609-99-922727/2

Mitteilung mit Fahndungsfotos