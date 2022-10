Vereine im Visier: Betrüger wollten den FC Memmingen abziehen

So oft wie in den vergangenen Tagen ist Andreas Schales selten angerufen worden. Der Medienbeauftragte des Fußballvereins FC Memmingen ist derzeit ein gefragter Mann – und das nicht aus sportlichen Gründen.

Es geht weder um einen prominenten Spielertransfer noch um ein kurioses Tor in der fünftklassigen Bayernliga, in der die Memminger spielen. Beim FCM geht es um Betrug. Um 100 000 Euro, die nur dank einer aufmerksamen Bankangestellten noch auf dem Vereinskonto sind.

Gefälschter Überweisungsträger

Überweisungen ins Ausland sind für den Verein gerade nichts Ungewöhnliches. „Wir bauen in Memmingen einen Fußballcampus“, sagt Schales. Der Bau ist ein Millionenprojekt, klar, „dass wir für so ein Bauvorhaben auch mal größere Summen ins Ausland überweisen – zum Beispiel für Baumaterial“, betont Schales.

Auch über klassische Überweisungsträger aus Papier. So ein Überweisungsformular mitsamt Unterschrift des Vorstands, Stempel, den Kontodaten des Vereins und einem Betrag von fast 100 000 Euro ging bei der Bank ein.

Doch etwas passte nicht ganz: Das Geld sollte auf ein indonesisches Konto gehen. „Eine aufmerksame Bankangestellte wurde stutzig“, erläutert Schales im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Sie fragte noch mal bei den Verantwortlichen des FC Memmingen nach und tatsächlich – die Überweisung war gefälscht.

„Der Papiervordruck war sehr professionell. Sogar unser Vorstand sagte, dass die Unterschrift darauf wie seine aussieht.“ Der Verein sei der Bankangestellten sehr dankbar. Denn so viel Geld zu verlieren, „das wäre finanziell extrem schmerzhaft. Ich glaube, auch dem FC Bayern würde es wehtun, 100 000 Euro in den Sand zu setzen“, betont Schales.

Zahlen steigen stark

Zahlen des Polizeipräsidiums Ravensburg belegen, dass Überweisungsbetrug keine Seltenheit ist. Zwar ist die Anzahl der Delikte im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums von 233 gefälschten Überweisung 2019 auf 121 im Jahr 2021 gesunken. „Aber wir haben bereits jetzt schon die letztjährige Zahl deutlich überschritten“, sagt Daniela Baier vom Ravensburger Polizeipräsidium.

Beim Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg sieht das ähnlich aus: Während 2019 exakt 2736 Überweisungsbetrugsfälle verzeichnet worden sind, waren es zwei Jahre später nur noch 1652. Nach Angaben des LKA sind in diesem Jahr bereits Fälle im unteren vierstelligen Bereich erfasst worden.

Dunkelziffer wohl höher

Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Denn es gebe bestimmt viele Bürger, die entweder „gar nicht erst auf den Betrugsversuch anspringen – oder eben Opfer werden und sich aus Scham nicht an die Polizei wenden“, betont Baier.

Häufig seien auch kleinere Vereine das Ziel der Betrüger, weil dort Ehrenamtliche arbeiten, die neben der Arbeit noch die Finanzen ihrer Clubs erledigen. „Über das Internet holen sich die Täter entsprechende Informationen und machen sich dieses Wissen zunutze“, erklärt sie.

Die Betrüger treten professionell gegenüber Buchhaltern, Kassenwarten oder anderen Entscheidungsträgern auf, sodass der Betrug auf den ersten Blick nicht gleich auffällt. Die Masche nennt die Polizei „CEO-Fraud“.

„Die Täter versuchen, entscheidungsbefugte Personen zu manipulieren, damit die hohe Geldbeträge überweisen. Die Betrüger spielen vor, dass der Zahlungsauftrag direkt vom Chef kommt“, erklärt Daniela Baier. Auf kurzem Dienstweg schreibt der vermeintliche Vorgesetzte eine Nachricht an eine entscheidungsbefugte Person und bittet um Überweisung eines oft hohen Geldbetrags mit einer zunächst plausibel erscheinenden Begründung.

Oft sind die Schatzmeister im Visier

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg gibt es dafür genügend Beispiele, so Baier. „Der Kassier eines Vereins erhielt vom Vorstand eine E-Mail mit der Bitte, einen vierstelligen Eurobetrag vom Vereinskonto an ein deutsches Konto zu überweisen. Der Kassier veranlasste dies und übersandte dem Vorstand den Zahlungsnachweis.“

Auch bei einem anderen Verein wurde der Schatzmeister vom vermeintlichen Vorstand per E-Mail kontaktiert und darum gebeten, eine Rechnung im niedrigen vierstelligen Eurobereich auf ein deutsches Konto zu überweisen.

„Da der Mann erst kürzlich zum Schatzmeister ernannt worden war und noch keinen Zugriff auf das Vereinskonto hatte, überwies er den Betrag – in Glauben das Geld vom Vereinskonto später zurückzubekommen – von seinem Privatkonto“, erzählt Baier.

Ehrenamtler sensibilisieren

Dass besonders kleinere Sportvereine im Fokus der Betrüger stehen, kann der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) so nicht bestätigen. „Grundsätzlich gibt es keine signifikanten Fälle von Überweisungsbetrug bei Sportvereinen in Baden-Württemberg. Das mag aber auch daran liegen, dass die Position des Schatzmeisters in den meisten Fällen von Ehrenamtlichen übernommen wird, die auch in ihrem Berufsleben mit Finanzen zu tun haben“, sagt Klaus-Eckard Jost, Pressesprecher des LSVBW.

Zwar würden die Vereine von Unbekannten immer wieder aufgefordert, Formulare zu unterschreiben, mit der Absicht, diese Unterschriften später für Überweisungen zu nutzen. „Aber auf solche Schreiben reagieren die Verantwortlichen selten bis gar nicht“, betont Jost.

Und trotzdem kommt es immer wieder vor. Präventiv können Vereinen wie Unternehmen eigentlich nur ihre Mitarbeiter für solche Maschen sensibilisieren. Ungewöhnliche Zahlungsaufforderungen sollten auf jeden Fall vom vermeintlichen Auftraggeber durch einen Rückruf verifiziert werden.

Anonym im Internet, oft aus dem Ausland

Ermitteln lassen sich die meisten Täter nur schwer. „Oft agieren Banden aus der Anonymität des Internets und zusätzlich aus dem Ausland heraus“, sagt Baier. Auch das LKA hat keine allzu rosigen Zahlen, was die Ermittlungserfolge im Spezialdelikt Überweisungsbetrug angeht – dort belief sich die Aufklärungsquote aller Vergehen im Jahr 2021 auf 37 Prozent.

Im Fall des FC Memmingen waren Ermittlungen dank der aufmerksamen Bankmitarbeiterin nicht nötig. Der Verein, so sagt Andreas Schales vom FCM, habe den Fall bewusst öffentlich gemacht, um andere zu warnen. „Bei vielen kleineren Clubs, die nicht professionell aufgestellt sind, fließen trotzdem teils höhere Beträge“, sagt er.

Um einen Betrug zu vermeiden, sei es wichtig, vorsichtiger zu sein. Auf die nächste Überweisung werden die Verantwortlichen beim FC Memmingen auf alle Fälle zweimal schauen. Und dann, so hofft Schales, will der FCM bald nur wieder sportlich für Schlagzeilen zu sorgen.