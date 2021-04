Betrüger bringen Rentner um Zehntausende Euro

Betrüger haben einen 86-Jährigen mit einer besonders perfiden Masche um Zehntausende Euro gebracht. Der Senior legte am Dienstag sofort auf, als sich ein Mann als sein Enkel ausgab und Geld forderte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Betrüger riefen anschließend erneut an und gaben sich als Beamte des Landeskriminalamts aus. Sie gaben vor, den vorherigen Anruf des „Enkels“ abgefangen zu haben und nun den Täter mit einer „fingierten Geldübergabe“ überführen zu wollen. Die Betrüger forderten, dass der Rentner hierfür Zehntausende Euro abhebt und den Betrag in einem Umschlag ablegt. Der Rentner kam der Forderung nach, die Betrüger nahmen den Umschlag weg. Die Polizei warnt vor „dieser kombinierten Vorgehensweise der Betrüger“. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

© dpa-infocom, dpa:210416-99-229987/2

Pressemitteilung