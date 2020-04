Betrüger haben bei einer Firma in Wangen (Kreis Ravensburg) mehr als 64 000 Euro erschwindelt. Zuvor hatte eine Partnerfirma dem Wangener Unternehmen eine Rechnung für eine erbrachte Leistung gestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Betrüger gelangten an die elektronischen Daten des Geschäftspartners und schickten noch vor Ende der Zahlungsfrist der Firma im Kreis Ravensburg eine erneute Rechnung mit dem Hinweis, die Kontodaten geändert zu haben. „Gutgläubig überwies die Firma den ausstehenden Rechnungsbetrag an das genannte Londoner Geldinstitut“, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei ermittelt wegen des schweren Betrugsfalls und geht davon aus, dass eine professionelle Bande dahinter stecken könnte.

