Betrüger-Duo bietet Autohändler waschechte Blüten an

Zwei Männer haben einen Autoverkäufer in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit einer angeblichen Geldvermehrung um mehrere Zehntausend Euro bringen wollen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, tauchten die beiden mutmaßlichen Betrüger Anfang September bei dem Händler auf, zeigten zwei schwarz eingefärbte Scheine - angeblich echtes Geld - und erklärten, die Farbe sei abwaschbar. Wenn der Händler 50 000 Euro zahle, würden derartige „Schwarzscheine“ im Wert von 100 000 Euro aktiviert - nach Polizeiangaben handelt es sich um den sogenannten Wash-Wash-Trick. Der Verkäufer erkannte den Betrugsversuch und erstattete Anzeige. Die Polizei konnte die beiden Männer beim nächsten vereinbarten Treffen festnehmen. Gegen sie wurden Haftbefehle erlassen.

In den vergangenen Wochen hatte es ähnliche Betrugsversuche im Südwesten gegeben. Anfang August hatte die Polizei zwei mutmaßliche Betrüger im Kreis Rastatt festgenommen. Sie wollten den Betreiber eines Lebensmittelgeschäfts mit dem „Wash-Wash-Trick“ um 50 000 Euro erleichtern. Ebenfalls im August versuchten zwei mutmaßliche Betrüger, einen Mann in Stuttgart von dieser Methode zu überzeugen. In beiden Fällen wurden die mutmaßlichen Trickbetrüger ebenfalls verhaftet.

