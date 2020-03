Um das ansteckende Coronavirus aus den baden-württembergischen Gefängnissen herauszuhalten, dürfen Häftlinge bis auf Weiteres nicht mehr besucht werden. „Wir wissen, dass dies für die Gefangenen eine einschneidende Maßnahme ist“, sagte Justizminister Guido Wolf (CDU) am Montag in Stuttgart. „Wir kommen aber in der jetzigen Situation nicht umhin.“ Über Ausnahmen von diesem Verbot müsse die jeweilige Leitung der Justizvollzugsanstalt entscheiden.

Zuletzt war die Besuchszeit bereits deutlich auf nur noch eine Stunde pro Monat reduziert worden. Als Ausgleich für die fehlenden Besuche dürften die Häftlinge länger telefonieren, hieß es weiter.