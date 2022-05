Besondere Förderung für Wohnen im Kulturdenkmal

Mit einem millionenschweren Sonderprogramm will das Land Baden-Württemberg dringend benötigten Wohnraum in früheren Gasthöfen, leerstehenden Schulen, alten Bahnhöfen oder ehemaligen Fabriken erhalten und zeitgleich das Wohnen in Denkmalen unterstützen. Unter dem Titel „Wohnen im Kulturdenkmal“ sollen Konzepte mit rund zwei Millionen Euro gefördert werden.

„Jede Wohnung zählt. Und möglichst viele Potenziale sollen mit dem Programm gehoben werden“, sagte Bauministerin Nicole Razavi, die am Donnerstag (15.00 Uhr) in Beuren (Kreis Esslingen) Einzelheiten vorstellen möchte. Es sei zudem geplant, sogenannte Leuchtturmprojekte stärker zu unterstützen.

