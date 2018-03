Beschäftigte im Gastgewerbe bekommen ab März mehr Geld

Die Beschäftigten im Gastgewerbe im Südwesten bekommen von März an mehr Geld. Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich am Montag in der zweiten Verhandlungsrunde auf eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um insgesamt 4,5 Prozent in zwei Stufen. Vom 1. März an gibt es für Köche, Restaurant- oder Hotelfachleute 3 Prozent mehr Geld, weitere 1,5 Prozent dann zum 1. Januar 2019, wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitteilten. Auszubildende bekommen je nach Lehrjahr zwischen 4,3 und 12 Prozent mehr.

Im baden-württembergischen Gastgewerbe arbeiten den Angaben zufolge rund 130 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Der neue Tarifvertrag läuft bis zum 31. Dezember 2019.

Südwest-NGG

Dehoga Baden-Württemberg