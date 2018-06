Bertrandt legt dank strenger CO2-Vorgaben für Autos zu

- Der Auto-Entwicklungsdienstleister Bertrandt profitiert weiter vom Druck in der Branche hin zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen. Der Umsatz stieg im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr um 7,4 Prozent auf 935 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Für das gerade angelaufene Geschäftsjahr rechnet Firmenchef Dietmar Bichler mit einem ähnlichen Wachstum. Wegen der hohen Investitionen im vergangenen Jahr blieb der Gewinn nach Steuern bei 62,6 Millionen Euro. Bertrandt unterstützt die großen Autohersteller in Europa bei der Entwicklung von Antriebstechnologien, aber auch Karosserien und Elektronik. Die CO2-Ziele der Europäischen Union sowie Trends wie die wachsende Vernetzung von Autos sorgen für wachsende Nachfrage.

