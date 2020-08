Bertelsmann-Studie: Jede zweite Kita hat zu wenig Personal

Kinder in Krippen und Kindergärten im Südwesten erhalten laut einer Studie zwar die bundesweit intensivste Betreuung in einem Flächenland. Allerdings besucht jedes zweite von ihnen einer Auswertung der Bertelsmann Stiftung zufolge eine Einrichtung mit zu wenig Personal. „Obwohl Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich gut dasteht, sollte noch mehr für die frühkindliche Bildung gemacht werden“, kritisierte Kathrin Bock-Famulla, die Bildungsexpertin der Stiftung, am Dienstag in Gütersloh. Gruppengrößen und Personalausstattung seien nicht überall kindgerecht, das Qualifikationsniveau der Fachkräfte zudem zu niedrig.

Laut Studie kamen Stand März 2019 auf eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft im Kindergarten rein rechnerisch 6,9 Drei- bis Sechsjährige. 2012 hatte die Relation noch 1 zu 8,6 Kinder betragen, 2016 waren es 7,2 Kinder. Auch der Personalschlüssel bei den Krippenkindern ist laut der Studie im Bundesvergleich bei Flächenländern spitze: Eine Fachkraft kümmert sich demnach rechnerisch um 3,1 Kinder - 2012 waren es noch 3,5 Kinder.

Trotz der Spitzenposition gibt es laut Studie Verbesserungsbedarf. Denn obwohl der Personalschlüssel in Krippen- und Kindergartengruppen gemeinsam mit Bremen seit Jahren der günstigste sei, würden rund 138 500 Kita-Kinder nicht kindgerecht betreut. „Für 50 Prozent der Kinder in amtlich erfassten Kita-Gruppen stand nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung“, heißt es kritisch in der Studie.