Berliner Philharmoniker und Petrenko spielen Strauss

Die Osterfestspiele Baden-Baden setzen mit den Berliner Philharmonikern und ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko im kommenden Jahr die Oper „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss in einer Neuinszenierung von Lydia Steier um. Dies gaben das Festspielhaus Baden-Baden und die Berliner Philharmoniker am Freitag bekannt. „Das musikalische Wien nach 1900, der Jugendstil und das Spätwerk von Richard Strauss werden im Mittelpunkt der Festspiele stehen“, sagte Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa. Der öffentliche Vorverkauf für die Osterfestspiele 2023 beginnt am 2. Mai 2022.

Die diesjährigen Osterfestspiele gehen am 18. April zu Ende. Am Osterwochenende stand noch das Sinfoniekonzert unter der Leitung von Andris Nelsons (sowie eine konzertante Aufführung der Tschaikowsky-Oper „Jolanthe“ unter der Leitung von Kirill Petrenko an. Zum Abschluss der Festspiele dirigiert Kirill Petrenko am Ostermontag im Kurhaus Baden-Baden das Bundesjugendorchester, danach spielt das Philharmonische Streichquartett im Kurhaus und am Abend öffnet sich der Vorhang zur letzten Vorstellung der Oper „Pique Dame“ im Festspielhaus.

Festspielhaus Baden-Baden

