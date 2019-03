Die Berlin Volleys scheinen bereit für die am 29. März beginnenden Playoffs in der Volleyball-Bundesliga. Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde gelang gegen den Tabellenvorletzten TV Rottenburg am Samstagabend ein nie gefährdeter 3:0 (25:21, 25:17, 25:17)-Erfolg. Vor 4248 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Benjamin Patch mit elf Punkten der erfolgreichste Angreifer bei den Berlinern. Auch Georg Klein und Moritz Reichert (je 10) punkteten zweistellig. Die BR Volleys feierten bereits ihren achten Bundesliga-Sieg in Folge.

Im ersten Satz verschafften sich die Gastgeber zunächst einen deutlichen Vorsprung. Ihr Mittelblocker Georg Klein machte den Punkt zu einer beruhigenden 18:11-Führung. Doch dann gönnte sich der deutsche Meister eine Schwächephase. Bis auf zwei Punkte kam der Kontrahent heran (19:21). Der US-Amerikaner Benjamin Patch machte jedoch mit dem ersten Satzball der Volleys die Aufholjagd der Rottenburger endgültig zunichte.

Danach dominierten die Gastgeber deutlich. Beim 22:14 hatten sie sich erstmals mit acht Punkten Vorsprung abgesetzt. Als besonders standhaft erwies sich in diesem Abschnitt Georg Klein, als ihn, mit dem Gesicht zum Netz stehend, bei einem wuchtigen Aufschlag seines Mannschaftskameraden Patch der Ball am Hinterkopf traf.

Den Rottenburgern fehlte bei allem Einsatz die Klasse, um sich nach dem 0:2-Satzrückstand noch einmal energisch gegen die Niederlage aufzubäumen. Nach nur 78 Minuten war das ungleiche Duell entschieden.

