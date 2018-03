Nach der kurzfristigen Absage des Landesparteitages in Tettnang (28./29. Juni) eskaliert der Streit innerhalb der baden-württembergischen Alternative für Deutschland (AfD).

Landesvorstands-Beisitzer Eberhard Brett legte sein Amt nieder. Er hatte eingeräumt, eine interne E-Mail an das frühere Mitglied Elias Mößner weitergeleitet zu haben. Auch Landesvize Heinrich Fiechtner werden Kontakte zu Mößner unterstellt. Fiechtner wollte sich am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung nicht zu den Vorwürfen äußern. „Ich habe mich inzwischen mit einem Versuch, eine innerparteiliche Klärung herbeizuführen, an den Bundesvorstand der AfD in Berlin gewandt“, erklärte Fiechtner. Er wolle sich nicht öffentlich äußern, „solange die Aussicht besteht, den Konflikt auf diese Art und Weise gütlich beizulegen.“ Intern hat der dem konservativen Flügel zuzuordnende Onkologe wohl eine andere Tonlage angeschlagen. „Wenn ihr diese Art Krieg wollt, könnt ihr ihn haben“, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus einer internen Mail.

„Krieg“ scheint zwar eine martialische Wortwahl zu sein. Doch bei internen Streitereien wird es durchaus deftig: Da wirft man sich auch mal „Hochverrat“ vor und erklärt Parteifreunde zu „Betrügern und Komplizen“.

Eine alte Feindschaft

Der bereits länger schwelende Konflikt entzündete sich vor allem an dem Umgang mit Mößner: Der 30-jährige Rechtswissenschaftler aus Ihringen ist seit Gründung des Landesverbandes im April 2013 ein scharfer Kritiker von Parteichef Bernd Kölmel. Mößner wirft Kölmel und seinem Umfeld vor, mit unsauberen Methoden die Macht in der Partei an sich gerissen und Kritiker mundtot gemacht zu haben. Mößner klagte gegen Parteitage und die Zulassung zur Bundestags- und Europawahl. Es gehe ihm dabei nicht um eine Schädigung der AfD, betont Mößner. „Ich war nie ein Feind der AfD und ich werde es auch niemals sein.“ Die AfD versuchte ihrerseits, den Kritiker auszuschließen und begründete dies mit Beschimpfungen in internen Foren. Im Februar trat er selbst aus, kritisiert Kölmel aber munter weiter.

Dabei nutzte Mößner eine Mail von Brett, die dank der AfD-Mitgliedersignatur leicht zuzuordnen war. Dabei gilt der 59-jährige Stuttgarter nicht als Parteischädiger: Der Anwalt setzte sich ein, beherbergte anfangs gar die Geschäftsstelle. „Bis zu 15 Stunden am Tag“ habe er für die Partei gearbeitet, etwa 20 Neumitglieder geworben und „einen fünfstelligen Betrag“ investiert, bekannte Brett, der von 1976 bis 2013 CDU-Mitglied war, kürzlich. Brett war für die „Schwäbische Zeitung“ am Mittwoch nicht zu erreichen. Die Mail selbst ist inhaltlich übrigens wenig brisant: Es handelt sich um eine Ankündigung des nun abgesagten Tettnanger Parteitages.

Kölmel: Sache ist erledigt

Parteichef Kölmel sieht die Angelegenheit nach dem Rücktritt Bretts als „erledigt“ an. Parteisprecher Lars Patrick Berg lobte ausdrücklich den Einsatz Bretts für die Partei. Pikant: Sowohl Brett als auch Fiechtner haben noch ein anderes Mandat: Sie sitzen seit dem 25. Mai für die AfD in Stuttgarts Gemeinderat. Politisch kaltgestellt sind beide also nicht.

Hinzu kommen zwei weitere Abgänge im Vorstand: Landessprecher Lars Patrick Berg und Stellvertreterin Anna Schupeck werden für die neuen Europaabgeordneten Kölmel und Joachim Starbatty arbeiten und wollen deshalb beim nächsten Parteitag ihre Ämter zur Verfügung stellen. Berg ist noch Sprecher des Kreises Sigmaringen. Bildungsplangegnerin Schupeck konterkariert als 29-jährige Mutter die These von der Partei älterer Herren.

Ausschreibung dauert zu lange

Mitglieder monieren, dass die Stellen nicht ausgeschrieben waren. „Abgesehen davon, dass Ausschreibungsverfahren viel Zeit erfordern, haben wir Personal ausgewählt, von dem wir überzeugt sind“, schreibt Parteichef Kölmel in einem internen Brief an die Mitglieder.

Eigentlich sollte in Tettnang darüber geredet werden. Doch der Parteitag wurde mangels Anmeldungen gekippt, sagt Sprecher Berg. „Wir hatten nur etwa 100 Anmeldungen. Und das bei mehr als 3000 Mitgliedern“, erklärt er. Mößner hält das für vorgeschoben: „100 sind doch für einen Parteitag gut“. Er vermutet, dass Kölmel offenen Streit vermeiden wollte. Den Parteitag wird es wohl im Herbst geben. Wann und wo ist unklar, der Bedarf ist aber da: Immerhin müssen drei Vorstandsposten neu besetzt werden. Mindestens.