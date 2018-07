Stuttgart (dpa/lsw) - Schlager statt Rock: Das Udo-Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“ zieht nach Medienberichten von Hamburg nach Stuttgart - und soll dort von Herbst 2010 an das Queen- Musical „We Will Rock You“ ersetzen. Udo Jürgens werde den Umzug an diesem Freitag in Stuttgart verkünden, berichtete die „Bild“-Zeitung am Mittwoch. Der Musical-Konzern Stage Entertainment wollte dies auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Das Musical „Ich war noch niemals in New York“ hatte vor zwei Jahren in Hamburg seine Uraufführung gefeiert und war auf Anhieb zum Erfolg geworden. „We Will Rock You“ ist seit November 2008 in Stuttgart.