Bericht: Polizisten müssen privat bei Zugfahrten eingreifen

Privat mit der Bahn reisende Polizeibeamte in Uniform werden einem Medienbericht zufolge in den Zügen im Land immer häufiger zu Hilfe gerufen. 1499 Einsätze dieser Art zählte das Innenministerium vergangenes Jahr, wie die „Südwest Presse“ am Freitag berichtete. 2016 waren es noch 1447 Fälle, 2015 wurden 1134 Fälle gezählt. Meist würden die Polizisten zur Feststellung von Personalien oder zur Unterstützung des Zugpersonals gerufen. In 43 der 1499 Fälle seien auch Personen festgenommen worden.

Seit 1998 besteht zwischen Baden-Württembergs Innenministerium und der DB Regio dem Blatt zufolge ein Vertrag, wonach uniformierte Polizisten Nahverkehrszüge und Interregios gratis nutzen dürfen. Vor einem Jahr sei die Regelung auf alle Züge ausgeweitet worden.