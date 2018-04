Nach Zusammenbrüchen von Rekruten des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) hat der Kommandeur die Fitness von Nachwuchskräften kritisiert. „Wir erleben neue Soldaten, die keinerlei Erfahrungen im Vereinssport haben, die selten draußen gewesen sind, die nicht fit sind“, sagte Oberst Carsten Jahnel laut „Schwäbischer Zeitung“ vom Montag in Pfullendorf. Körperliche Fitness sei elementar für den Erfolg späterer Missionen. In der Kaserne werden Soldaten unter anderem für das Kommando Spezialkräfte vorbereitet. „Wir werden von nun an jeden Soldaten einzeln befragen, ob er sich für die Anforderungen fit genug fühlt“, kündigte Jahnel der Zeitung zufolge an.

Im Januar hatten mehrere Rekruten einen Geländelauf aufgrund von körperlicher Erschöpfung abgebrochen. Eine Soldatin kam ins Krankenhaus - sie hätte an der Ausbildung nicht teilnehmen dürfen, wie Jahnel dem Zeitungsbericht zufolge sagte, da sie eine nicht auskurierte Grippe mit sich herumgeschleppt habe. Die Frau habe die Ausbilder nicht darüber informiert.

Nach Bekanntwerden des möglicherweise überfordernden Laufs kündigte Heeres-Inspekteur Jörg Vollmer an, den Trainingszustand der Rekruten künftig stärker berücksichtigen und sie entsprechend ihrer Fitness in Gruppen einteilen zu wollen.

Jahnel hat dem Bericht der „Schwäbischen Zeitung“ zufolge in Pfullendorf Strukturen für die Dienstaufsicht verbessert. Außerdem sollen Ausbilder zugunsten eines besseren Austausches mit der Truppe künftig höchstens vier Jahre in Pfullendorf bleiben.

Schwäbische Zeitung