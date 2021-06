Bergwacht rettet Gleitschirmflieger aus Baumkrone

Ein Gleitschirmflieger ist kurz nach seinem Start in Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) von einer Windböe erfasst worden. Um nicht abzustürzen, steuerte der 61 Jahre alte Pilot am Samstagabend in Richtung einer Baumkrone, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort verfing er sich mit seinem Gleitschirm in etwa 18 Meter Höhe. Die Freiwillige Feuerwehr und die Bergwacht holten den Mann vom Baum herunter. Er blieb unverletzt.

