Bereits zahlreiche Unfälle: Glatteis und mehr Schnee in der Region

Die winterlichen Verhältnisse in weiten Teilen Baden-Württembergs haben für einige Unfälle gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rutschte ein Lastwagen am Donnerstagmorgen auf der B33 in den Graben. Verletzt wurde dabei niemand.

In Pforzheim gab die Polizei eine Warnmeldung heraus, einige Straßen mussten gesperrt werden, weil Bäume unter der Schneelast zusammenbrachen. Auch in weiteren Gebieten kam es zu Unfällen, dabei wurde bislang eine Person leicht verletzt.

Das Polizeipräsidium Konstanz hat für die Regionen Schwarzwald-Baar-Kreis sowie die Landkreise Tuttlingen und Rottweil in den frühen Morgenstunden bereits zahlreiche Verkehrsbeeinträchtigungen und auch Verkehrsunfälle gemeldet. So kam zwischen Triberg und St. Georgen im Schwarzwald ein Lastwagen auf der Bundesstraße von der Fahrbahn ab und steht nun schräg am Fahrbahnrand im Graben.

Lastwagen mit Streusalz kippt um

Bei Unterkirnach im "Schlegeltal", ebenfalls im Schwarzwald-Baar-Kreis, kippte ein Lastwagen beladen mit Streusalz auf die Seite. Auf der Kreisstraße 4752 bei Dornhahn-Leinstetten im Landkreis Rottweil kam es durch Schneebruch zu mehreren umgestürzten Bäumen und in diesem Zusammenhang auch schon zu einem Verkehrsunfall.

Zwischen Sulz am Neckar und Vöhringen ereignete sich auf der Landesstraße 409 ein witterungsbedingter Unfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Auch in den übrigen Landkreisen haben sich witterungsbedingt bereits kleinere Unfälle, vorwiegend mit Blechschäden, ereignet.

Grund für das winterliche Wetter ist eisige polare Meeresluft, die auf ihrem Weg nach Polen über die Region zieht. Das sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an vielen Stellen für Glatteis und Schneefall. Bereits in der Nacht zum Mittwoch hat das allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg zu 50 Verkehrsunfällen geführt.

Der Deutscher Wetterdienst warnt weiterhin vor glatten Straßen. Im Süden und Westen Baden-Württembergs bleibt es am Donnerstag winterlich mit viel neuem Schnee bis in tiefe Lagen. Wer in der Nacht zu Freitag vor die Tür muss, sollte sich warm anziehen. Die Tiefstwerte liegen bei minus eins bis minus elf Grad.

In Bayern müssen sich Autofahrer laut DWD ebenso auf glatte Straßen einstellen. In der Oberpfalz kam es in der Nacht auf Donnerstag zu insgesamt sechs Unfällen, wie die Polizei mitteilte. Teils rutschten Autos in den Graben oder gegen Bäume. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Auch im Raum Mittelfranken kam es zu Glätteunfällen, hierbei wurde niemand verletzt.

Nach Angaben des DWD soll es vor allem im Oberallgäu und dem Werdenfelser Land, bei den Bayerischen Alpen, weiter schneien. In der Nacht zum Freitag wird es in Bayern dann wieder glatt und im Allgäu fällt Schnee.