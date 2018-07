Schwarzach/Mosbach (dpa/lsw) - Zwei Autobastler aus Schwarzach im Neckar-Odenwald-Kreis schweben wegen ausgelaufenen Benzins in Lebensgefahr. Ein 41 Jahre alter Mann hatte am Freitag in seiner Garagenwerkstatt unter einem Auto gelegen und fiel plötzlich in Ohnmacht, wie die Polizei in Mosbach berichtete. Seinen 62-jährigen Vater erging es bei einem Rettungsversuch ähnlich. Nach Angaben der Ermittler vergifteten die beiden sich an dem Kraftstoff schwer. Rettungshubschrauber flogen die Männer ins Krankenhaus.