Bekannt bis in die 1. Liga: Ein Ultra unterstützt Backnang

Der größte Fan des Fußball-Sechstligisten TSG Backnang ist sogar in der Bundesliga bekannt. Der Abwehrspieler Keven Schlotterbeck von Union Berlin freut sich über die außergewöhnliche Unterstützung seines Ex-Vereins durch den 23 Jahre alten Studenten Nico Schoch. Schoch ist im baden-württembergischen Amateurfußball kein Unbekannter, weil er alleine zu Auswärtsspielen der TSG fährt und für laute Unterstützung sorgt.

„Er ist sehr wichtig für die Jungs. Er reist überall mit hin und unterstützt sie, so etwas gibt es in der Verbandsliga nicht noch mal. Es ist überragend, was er bei den Spielen abzieht, er hat immer fünf oder sechs Fahnen dabei, eine Trommel und auch ein paar Unterstützer beim Anfeuern“, sagte Schlotterbeck der Deutschen Presse-Agentur. Schlotterbeck spielte unter anderem schon in der Jugend bei der TSG. „Er versucht sein Bestes zu geben, damit die Jungs 101 oder 102 Prozent geben“, sagte Schlotterbeck über Schoch.

