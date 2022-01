Beim Zielort vertan: Zwei Lkw stecken in Wiese fest

Die Prominenz von Robert Bosch (1861-1942), dem großen Erfinder, Ingenieur und Unternehmensgründer, ist zwei Lastwagenfahrern nun gewissermaßen zum Verhängnis geworden: Da nach ihm in mehreren Orten Straßen benannt sind, fuhr ein 62-Jähriger nach Heidenheim statt ins nahe gelegene Herbrechtingen, wo er eigentlich hinwollte. Als er den Fauxpas bemerkte und wenden wollte, blieb sein Lkw auf einer unter Schnee versteckten Wiese stecken, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. „Ein zur Hilfe gerufener Service-Lastwagen wollte ihn bergen. Doch auch dieses Fahrzeug kam nicht mehr aus der Wiese heraus“, hieß es. Letztlich habe ein Abschleppdienst beide Lastwagen am Montagabend aus ihrer misslichen Lage befreit.

Mitteilung