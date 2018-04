Bei Zusammenstoß in der Luft getötete Piloten obduziert

Nach dem Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge in der Luft ist die Obduktion der getöteten Piloten abgeschlossen. Die Ergebnisse lägen allerdings noch nicht vor, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die beiden Piloten im Alter von 74 und 76 Jahren waren am 15. April mit einem Sportflugzeug und einem Ultraleichtflugzeug bei Schwäbisch Hall unterwegs gewesen, als ihre Maschinen in der Luft zusammenprallten. Inzwischen wurden laut Polizei rund 20 Zeugen befragt. Noch gebe es jedoch keine neuen Erkenntnisse über den Hergang der Kollision. Die Ermittlungen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig laufen.